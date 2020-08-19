Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко запретили въезд в Литву из-за «цинизма и жестокости» 

Вечерняя Москва и ещё 3 32 минуты назад
Лукашенко не пустят в Литву из-за «цинизма и жестокости»
Фото: Официальный интернет-портал президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался в списке невъездных в Литву. Об этом министр иностранных дел балтийской страны Линас Линкявичюс сообщил в среду, 19 августа.
Как отметил глава литовского МИД, в перечень вошли 32 человека.

— В том числе Александр Лукашенко, — уточнил он в эфире национального радио.

Как передает Sputnik Беларусь, власти Литвы запускают процесс введения санкций против ответственных за «циничный подлог итогов выборов и жестокость».
Ранее Европейский союз отказался признавать итоги выборов в Белоруссии.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Согласно информации МВД на 10 августа, на митингах были задержаны около трех тысяч человек. Более 50 граждан и 39 сотрудников милиции пострадали, некоторым потребовалась госпитализация.
После протестов Следственный комитет Белоруссии завел уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к милиции. Также было возбуждено уголовное дело в связи с умышленным блокированием гражданами автодорог в Минске во время протестных акций в понедельник, 10 августа.
11 августа в Министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили, что более 200 человек находятся на лечении в стационарах в результате беспорядков. В частности, у граждан зафиксированы ушибы мягких тканей, черепно-мозговые и другие виды травм. Также известно о смерти одного человека. При этом, по данным на 11 августа, были задержаны еще около двух тысяч человек, в том числе причастных к организации и проведению массовых акций.
Президент страны Александр Лукашенко 16 августа заявил, что выборы в стране состоялись, фальсификации на них быть не могло. Также МВД Белоруссии сообщило, что митингующих финансируют из-за рубежа. Позже Александр Лукашенко допустил проведение повторных выборов в стране.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Вечерняя Москва: последние новости
В Евросоюзе допустили ввод санкций против Лукашенко В Евросоюзе допустили ввод санкций против Лукашенко «Врать нельзя!»: Словьев указал на ложь белорусской власти и оппозиции «Врать нельзя!»: Словьев указал на ложь белорусской власти и оппозиции Белоруссия подняла в воздух истребители для патрулирования госграниц Белоруссия подняла в воздух истребители для патрулирования госграниц
Комментарии
В мире , Политика , Прибалтика , СНГ , Украина , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Минздрав РФ , МИД , ЕС , СКР , МВД , Центризбирком России , ИА Sputnik , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
«Все уверены, что 21 сентября проснутся в изоляции»
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
«Привет, дебилы!»: пенсионерка обратилась к протестующим
Муфтият Дагестана объяснил обряд женского обрезания
Муфтият Дагестана объяснил обряд женского обрезания
Видео
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
00:49
Акула приплыла поиграть с купающимися и попала на видео
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
01:04
Репетиция митинга в поддержку Лукашенко попала на видео
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
00:59
Опубликовано видео высадки морского десанта на берег Енисея
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
00:43
Позеленевшее море у берега популярного российского курорта сняли на видео
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
00:35
Момент разрушения госпиталя с людьми во время взрыва в Бейруте попал на видео
Поймал врага: Билана возмутил Крым
00:22
Поймал врага: Билана возмутил Крым
Шоу-бизнес
Покинувший Россию Панин нашел работу
00:56
Покинувший Россию Панин нашел работу
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
ЕС придумал наказание для Лукашенко
00:19
ЕС придумал наказание для Лукашенко
В мире Европа
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла след СБУ
01:26
Скандал с бойцами ЧВК: Россия нашла след СБУ
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение