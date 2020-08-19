У консульства РФ в США усилили патрулирование из-за атаки

Дополнительные меры были приняты после длящихся неделю атак здания.

Патрулирование сотрудниками американских правоохранительных органов пространства в районе генерального консульства России Нью-Йорке было усилено. Такие меры были приняты после инцидента с мужчиной, несколько дней подряд забрасывавшим здание камнями.

До этого сообщалось, что неизвестный закидывал дипломатическое здание, а также автомобили, располагавшиеся вблизи него, камнями целую неделю.

Заметив нарушителя еще в первый день его «акции», проводившейся с 10 по 16 августа, полицейские задержали мужчину. В тот же самый день он был отпущен и продолжил свои действия.

Согласно информации Государственного департамента Соединенных Штатов, помимо российского консульства атакованы аналогичным образом были дипмиссии Украины и Венесуэлы. В ходе инцидентов никто не пострадал.

Работники американской полиции объяснили, что при задержании мужчина получил повестку в суд и теперь должен прийти на заседание 6 ноября.

Ранее сообщалось, что мужчина в ходе своих атак нанес ущерб имуществу дипломатических миссий и угрожал сотрудникам убийством.