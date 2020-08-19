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Вокруг генконсульства России в Нью-Йорке усилено патрулирование 

ТК «Звезда» 18 минут назад
У консульства РФ в США усилили патрулирование из-за атаки
Фото: Alexandra Schuler dpa Globallookpress
Дополнительные меры были приняты после длящихся неделю атак здания.
Патрулирование сотрудниками американских правоохранительных органов пространства в районе генерального консульства России в Нью-Йорке было усилено. Такие меры были приняты после инцидента с мужчиной, несколько дней подряд забрасывавшим здание камнями.
До этого сообщалось, что неизвестный закидывал дипломатическое здание, а также автомобили, располагавшиеся вблизи него, камнями целую неделю.
Заметив нарушителя еще в первый день его «акции», проводившейся с 10 по 16 августа, полицейские задержали мужчину. В тот же самый день он был отпущен и продолжил свои действия.
Согласно информации Государственного департамента Соединенных Штатов, помимо российского консульства атакованы аналогичным образом были дипмиссии Украины и Венесуэлы. В ходе инцидентов никто не пострадал.
Работники американской полиции объяснили, что при задержании мужчина получил повестку в суд и теперь должен прийти на заседание 6 ноября.
Ранее сообщалось, что мужчина в ходе своих атак нанес ущерб имуществу дипломатических миссий и угрожал сотрудникам убийством.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Нью-Йорк
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