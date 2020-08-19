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Президент Мали объявил о своей отставке 

RT на русском и ещё 12 43 минуты назад
Президент Мали объявил о своей отставке
Фото: Reuters © Ludovic Marin
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке после ареста мятежными военными, сообщает РИА Новости со ссылкой на малийское государственное телевидение.

«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — заявил он в ходе выступления.

18 августа стало известно, что президент и премьер Мали арестованы мятежными военными в своих домах.
МИД России выразил озабоченность ситуацией в Мали. В Евросоюзе также осудили попытку государственного переворота и неконституционных изменений в Мали.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, в свою очередь, призвал немедленно освободить президента Мали и членов кабинета министров.
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В мире , Ибрагим Кейта , Антониу Гутерреш , МИД , ЕС , ООН , РИА Новости , Мали
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