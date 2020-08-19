«Она (Тихановская. — RT) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять—шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможном решении ситуации в Белоруссии.