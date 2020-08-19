Бывший претендент на пост лидера Белоруссии Валерий Цепкало призвал назначить кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую переходным белорусским президентом и провести новые выборы главы государства через полгода.
«Она (Тихановская. — RT) является переходным президентом. Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять—шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможном решении ситуации в Белоруссии.
По словам Цепкало, Тихановская на основании «очевидности её победы» на прошедших в Белоруссии президентских выборах «должна являться единственным легитимным на данный момент главой государства».
Ранее супруга Цепкало призвала международное сообщество признать Тихановскую белорусским президентом.