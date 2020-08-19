Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

На проходной МТЗ задержали нескольких протестующих 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 54 минуты назад
Несколько рабочих Минского тракторного завода (МТЗ), ушедших ранее в отпуск за свой счет в знак протеста против ситуации в стране, были задержаны у проходной завода, куда пришли поддержать бастующих на рабочем месте коллег, сообщил один из координаторов забастовки на заводе Сергей Дылевский.

«Ушедшие в административные отпуска рабочие пришли поддержать коллег, прибыл ОМОН, задержал несколько человек», — передает ТАСС слова Дылевского.

Сейчас у проходной МТЗ протестующих нет, в сквере дежурит ОМОН, стоит автозак. Обстановка спокойная. Сотрудники ОМОН патрулируют прилегающую к проходной территорию.

«Подтверждаю, что есть задержанные», — отметила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, не уточнив их количества.

Чемоданова пообещала, что более подробная официальная информация о задержаниях появится позднее.
Ранее актив Минского МТЗ на собрании объявил о начале забастовки с 8.00 17 августа.
Белорусская забастовка сулит России миллиарды долларов
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.
Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».
В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Белорусов предупредили об антироссийской программе оппозиции Белорусов предупредили об антироссийской программе оппозиции СМИ рассказали о провальной спецоперации Украины с «бойцами ЧВК» в Белоруссии СМИ рассказали о провальной спецоперации Украины с «бойцами ЧВК» в Белоруссии Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии
Комментарии 88
В мире , Видео , СНГ , Белоруссия в огне , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , МВД , Минский завод колесных тягачей , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
«Либо РФ, либо Польша»: Лукашенко призвали определиться
Видео
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение