СБ ООН проведет в среду экстренное заседание

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Совет Безопасности (СБ) ООН в среду проведет экстренное заседание по ситуации в Мали , где произошел военный мятеж. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в организации.

"Внеочередная встреча пройдет 19 августа в закрытом формате", — сказал он.

Утром 18 августа на армейской базе Кати в предместье столицы Мали, города Бамако произошел военный мятеж. По данным новостного портала "Малижет", действиями мятежников руководит полковник Садио Камара, бывший директор военной школы на базе Кати.