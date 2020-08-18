Переворот в Мали: ООН выступила с требованием

В документе отмечается, что Гутерриш крайне обеспокоен действиями военных мятежников в Мали. "Генеральный секретарь резко осуждает такие действия и призывает незамедлительно восстановить конституционный порядок в Мали, — информировали в ООН. — Для этого он требует немедленно и без выдвижения условий освободить президента Кейту и членов правительства".

Гутерриш также призвал военных "проявлять сдержанность и соблюдать права человека".