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Генсек ООН призвал немедленно освободить президента и членов правительства Мали 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Переворот в Мали: ООН выступила с требованием
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных в Мали незамедлительно освободить президента страны Ибрагима Бубакара Кейту. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генсека.
В документе отмечается, что Гутерриш крайне обеспокоен действиями военных мятежников в Мали. "Генеральный секретарь резко осуждает такие действия и призывает незамедлительно восстановить конституционный порядок в Мали, — информировали в ООН. — Для этого он требует немедленно и без выдвижения условий освободить президента Кейту и членов правительства".
Гутерриш также призвал военных "проявлять сдержанность и соблюдать права человека".
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В мире , Ибрагим Кейта , Антониу Гутерриш , ООН , Мали
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