Здание МВД в Болгарии забросали яйцами

Участники антиправительственных протестов в Болгарии забросали помидорами и куриными яйцами здание МВД страны в Софии . Об этом во вторник, 18 августа, сообщает корреспондент ТАСС.

Акция началась вечером в районе, где находятся здания администрации президента , правительства и Народного собрания. Несколько сотен человек прошлись по центральным улицам столицы, а затем двинулись к зданию МВД и закидали его продуктами. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Отмечается, что акции протеста продолжаются уже 41-й день. При этом утром во вторник демонстранты на пару часов блокировали здание Центральной избирательной комиссии Болгарии. Они требуют отставки правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. Протестующие обвиняют его в нападках на президента Румена Радева, а также в организации показательных обысков и арестов и в нарушении закона.

Ранее в августе в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался закидать яйцами посольство Белоруссии.