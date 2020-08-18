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Протестующие забросали яйцами и помидорами здание МВД в Болгарии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Здание МВД в Болгарии забросали яйцами
Фото: РИА Новости
Участники антиправительственных протестов в Болгарии забросали помидорами и куриными яйцами здание МВД страны в Софии. Об этом во вторник, 18 августа, сообщает корреспондент ТАСС.
Акция началась вечером в районе, где находятся здания администрации президента, правительства и Народного собрания. Несколько сотен человек прошлись по центральным улицам столицы, а затем двинулись к зданию МВД и закидали его продуктами. Полиция не вмешивалась в происходящее.
Отмечается, что акции протеста продолжаются уже 41-й день. При этом утром во вторник демонстранты на пару часов блокировали здание Центральной избирательной комиссии Болгарии. Они требуют отставки правительства и главного прокурора страны Ивана Гешева. Протестующие обвиняют его в нападках на президента Румена Радева, а также в организации показательных обысков и арестов и в нарушении закона.
Ранее в августе в Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался закидать яйцами посольство Белоруссии.
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Комментарии
В мире , Администрация Президента РФ , МВД , ИТАР-ТАСС , Болгария , София
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