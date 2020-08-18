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Белоруссия в огне. Главное

Трамп перепутал Белоруссию с террористами на пресс-конференции 

Газета.Ru и ещё 3 41 минуту назад
Трамп перепутал Белоруссию и террористов
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами не расслышал вопрос про Белоруссию и спросил про террористов. Видео инцидента опубликовал в Twitter журналист Аарон Рупар.
Кто-то из представителей прессы спросил политика об его отношении к событиям в Белоруссии.

"Поддерживаю ли я протестующих и террористов?" — переспросил Трамп.

После того, как главе государства объяснили, что вопрос был про Белоруссию, он отделался репликой о важности демократии.

"Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии", — добавил Трамп.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов.
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Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.
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Комментарии 7
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Политика , СНГ , США , Дональд Трамп
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