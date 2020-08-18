«Недостижимые цели»: Лондон не может найти альтернативу ЕС

Японией и Великобритания терпит поражение в торговых переговорах с США Новой Зеландией , тем самым теряя рычаг давления на ЕС в сделке по Brexit. Брюссель со своей стороны пытается использовать провалы Лондона в свою пользу, дабы заставить британскую сторону пойти на уступки в будущем торговом соглашении. Однако эксперты сомневаются в успехе подобной кампании и не видят шансов для изменения позиции Великобритании.

Евросоюз не спешит идти на уступки в переговорах с Великобританией по условиям Brexit, поскольку попытки Лондона достичь торговых соглашений с третьими странами последовательно проваливаются. Как пишет Politico, европейская делегация уверена, что британская сторона нуждается в сделке с Брюсселем в подобных условиях, и в какой-то момент Лондон сам пойдет на уступки для достижения договоренностей.

Дело в том, что Великобритания в августе действительно не смогла добиться какого-либо продвижения по торговым соглашениям с несколькими важными странами. Во-первых, ожидаемая сделка с Японией, которая планировалась на начало месяца, так и не была заключена.

В Лондоне переговоры с Токио рассматривали как первый шаг к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве.

Великобритания больше двух лет назад объявила о желании сотрудничать с 11 странами Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках этого соглашения, но пока продвижения в данном вопросе добиться не удалось.

В этом же направлении провалились переговоры и с Новой Зеландией, которая наравне с Японией участвует в соглашении. Как писали западные СМИ, британская делегация оказалась совсем не подготовлена ко встрече с новозеландскими дипломатами. Один из представителей Веллингтона сетовал на то, что британцы пытались «играть в высшей лиге» без необходимых инструментов.

Вторым важным фактором стало отсутствие прогресса в переговорах Лондона с Вашингтоном. Стороны пытаются добиться соглашения о свободной торговле, но особых подвижек по этому направлению не демонстрируют. Кроме того, по сделке серьезно бьет избирательная кампания в США — большой пласт переговоров выпадает на осень, и обе стороны уже признали, что не смогут заключить сделку до президентских выборов.

Таким образом Лондон в переговорах с Вашингтон сталкивается с возможной сменой президента и состава американской делегации.

Скорее всего за этим последует появление новых требований со стороны США, что может еще больше затянуть переговоры или вовсе привести к отмене сделки. Как отмечал CNN, Джо Байден — будущий противник президента США Дональда Трампа на выборах — не особо горит желанием заключать соглашение с Великобританией, и больше ориентируется на реализацию свободной торговли с Евросоюзом.

К тому же, стороны сталкиваются с рядом спорных моментов, которые мешают продвижению сделки. В частности, камнем преткновения стало появление цифрового налога в Великобритании, который затрагивает крупные американские IT-корпорации — Google , Facebook и Amazon. Вашингтон введение тарифов не одобряет и требует от Лондона отказаться от налога, но безуспешно.

С точки зрения обозревателя Politico Барбары Моэнс, переговоры США и Великобритании скорее всего затянутся до 2021 года, хотя публично стороны этого и не признают. Важность этого соглашения намного выше, чем сделки с Японией и Новой Зеландией, но в совокупности все они преследуют одну цель — заставить Брюссель пойти на уступки по Brexit.

Британское сопротивление

Путем заключения соглашений с новыми партнерами, в особенности такими крупным как США, Великобритания действительно могла бы продемонстрировать Евросоюзу, что может обойтись без него, хоть и звучит это достаточно натянуто.

При этом полный провал по всем направлениям отчасти подтверждает европейскую точку зрения, что именно Лондону сделка с ЕС необходима.

Если Великобритания потеряет европейский рынок без наличия каких-либо альтернатив, она рискует лишиться статуса крупной торговой державы и уйти на второй план.

Однако это не означает, что Лондон резко откажется от всех своих претензий и сделает шаг навстречу Брюсселю в переговорах. По мнению директора британского отделения Европейского центра по международной политической экономии (ECIPE) Дэвида Хенига, Евросоюз плохо разбирается в мотивах Великобритании, так как Brexit для них гораздо важнее собственной экономики.

«Желание Лондона заключить новые торговые соглашения в этом году всегда казались чем-то недостижимым. Тем не менее вряд ли они собираются сделать сделку с ЕС своим приоритетом и изменить подход к переговорам», — уверен Хенинг.

Таким образом к новому раунду обсуждений по Brexit стороны подходят без изменений, оставаясь в тупике. При этом согласовать, одобрить, подписать и ратифицировать сделку необходимо до конца года.

Впрочем, говорить о полном отсутствии подвижек нельзя. В качестве позитивного сигнала можно рассматривать согласие Брюсселя более деликатно подойти к вопросу Европейского суда. Изначально ЕС требовал сохранения всех полномочий судебного органа на британской территории, но теперь предлагает рассмотреть конкретные правовые положения для достижения компромисса.

Тем не менее для британцев этого мало, так как смутные обещания на переговорах до сих пор не превратились в конкретные предложения, поэтому и обсуждение даже в вопросе Европейского суда не двигается с мертвой точки.

Подобная ситуация наблюдается и в вопросе по рыболовству в британских водах. Брюссель пытается сохранить доступ к британским водам для европейских рыбаков, что Лондон считает неприемлемым из-за нарушения одного из основных принципов Brexit — восстановления независимости Великобритании в качестве прибрежного государства.

Стороны, кажется, смогли найти более-менее компромиссное решение этого вопроса, разделив квоты для рыбаков в пользу британской стороны, но оно опять-таки не было оформлено соответствующим образом, поэтому споры по сфере рыболовства до сих пор продолжаются.

В итоге переговоры по условиям Brexit продолжают затягиваться, а попытка ЕС надавить на Лондон из-за провала торговых соглашений с другими странами скорее всего обречена на провал. Крайний срок для заключения сделки сторон — октябрь, чтобы парламенты Великобритании и Евросоюза успели ратифицировать договор до конца года.

Формально срок фиксирован, поскольку Лондон не собирается рассматривать возможность продления переговоров вместе с переходным периодом по Brexit. Следовательно, в конце 2020 года Великобритания окончательно покинет ЕС со сделкой или без нее, пока ситуация все больше намекает на реализацию именно последнего варианта.