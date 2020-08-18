ЕС осудил попытку госпереворота в Мали 

Евросоюз осуждает попытку государственного переворота в Мали и отвергает любую попытку неконституционных изменений. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
«Европейский союз осуждает попытку государственного переворота, предпринимаемую в Мали, и отвергает любые антиконституционные изменения», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что президент и премьер Мали были арестованы мятежными военными.
В МИД России заявили, что внимательно следят за событиями в Мали, отметив, что наблюдатели оценивают происходящее как военный мятеж.