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Макрон осудил военный переворот в Мали 

Газета.Ru 24 минуты назад
Макрон осудил военный переворот в Мали
Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с осуждением военного мятежа в Мали и призвал соседние африканские страны к посредничеству в урегулировании конфликта, сообщает агентство France Press со ссылкой на заявление Елисейского дворца.
Елисейский дворец пояснил, что президент "внимательно следит за ситуацией и осуждает происходящий военный мятеж в Мали".
Согласно заявлению, власти Франции надеются, что конституционный порядок в Мали будет сохранен, а военные вернутся в казармы.
Ранее на военной базе Кати в районе столицы республики Бамако произошел военный мятеж. Военные арестовали членов правительства, спикера парламента и высшее армейское командование. Поступали сведения об аресте президента и премьер-министра страны.
Руководит восстанием полковник Садио Камара.
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В мире , Армия , Африка , Войска , Конфликты , Эмманюэль Макрон , France-Presse , Мали , Франция
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