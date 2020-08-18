В США заявили о «хакерском указе» Путина

«Комитет установил, что президент России Владимир Путин дал указание на проведение российских попыток взломать компьютерные сети и учетные записи, связанные с Демократической партией, и обеспечить утечку информации, наносящей ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу», — цитирует документ РИА «Новости».

По мнению авторов отчета, сделано это было, чтобы навредить Клинтон, «помочь избирательному штабу [Дональда] Трампа» и подорвать демократические процессы в США.

В 2016 году, во время предвыборной кампании, кто-то украл информацию с сервера электронной почты национального комитета Демократической партии. Демократы обвинили в этой краже агентов России, однако в действительности реальных доказательств этого никогда не было. При этом Национальный комитет Демократической партии так и не разрешил федеральным следователям изучить свои серверы электронной почты.

Ранее во вторник комитет по разведке сената США заявил, что есть «неопровержимые доказательства вмешательства» российской стороны на «инфраструктуру выборов» в Соединенных Штатах.

Между тем, американские СМИ отмечали, что утверждение о взломе «русскими хакерами» электронной почты Демократической партии США является выдумкой, под ним нет никаких доказательств.