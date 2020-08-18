Разведка США раскрыла планы пророссийских украинских олигархов

"Комитет установил, что Дерипаска проводит операции по оказанию влияния, зачастую в странах, где у него есть значительные экономические интересы. Российские власти координируются с ним и направляют Дерипаску во многих его операциях влияния", — сказано в документе. При этом о конкретных доказательствах этих фактов в документе не сказано.