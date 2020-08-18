Украинских верующих «заткнули» из-за Белоруссии

"В Белоруссии сейчас происходит политический кризис. И в этот сложный для братского народа период из нашей страны слышны голоса различных деятелей, поддерживающих одну из противоборствующих сторон и дающих свои, подчас безапелляционные оценки и громкие, порой неуместные, советы. Мне же кажется, что нынче нам самое время помолчать", — заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, комментарий которого опубликован на сайте УПЦ.