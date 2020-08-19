Появились подробности ссоры принцев Уильяма и Гарри 

Принцы Уильям и Гарри прервали общение и не разговаривали друг с другом уже около восьми месяцев. Об этом сообщил журналист Омид Скоби, который работает над биографической книгой о Гарри и его супруге Меган Маркл.

По словам королевского фотографа Артура Эдвардса, он наблюдал за братьями с самого их рождения — Уильям и Гарри всегда были близки, а нынешний разлад — «настоящая трагедия».

Эдвардс подчеркнул, что не может отвергать версию, что в конфликте виновата Меган Маркл, после женитьбы на которой отношения Гарри с членами королевской семьи ухудшились.

При этом фотограф выразил надежду в эфире шоу This Morning, что братья смогут помириться, поскольку Уильям скучает по брату и Гарри достаточно лишь приехать в Великобританию.