«Выходить опасно»: как россияне выживают в Бейруте

После взрыва в порту одни жители Бейрута смертельно напуганы и не решаются выходить на улицы, опасаясь новых трагедий. Другие же рвутся на митинги, призывая к отставке действующего правительства и международному расследованию трагедии. Сам город в это время стоит в руинах: там не работают больницы и не ходит общественный транспорт. Пережившие взрыв в Бейруте россияне рассказали «Газете.Ru» о настроениях в городе и почему им страшно оставаться в Ливане

С момента взрыва в Бейруте, прогремевшего 4 августа 2020 года, прошло уже две недели, однако страна до сих пор не оправилась от него. Правительство Ливана продлило действия режима чрезвычайной ситуации до 18 сентября. Как отмечают местные жители, день трагедии запомнится на всю жизнь — он напоминал им начало апокалипсиса.

«Во время взрыва я находилась недалеко от аэропорта и почувствовала, что в Ливане произошло землетрясение: здания тряслись, был виден дым и слышен рев самолетов. Это были незабываемые моменты — как будто наступил конец света», — рассказала «Газете.Ru» уроженка Санкт-Петербурга Рита, переехавшая в Ливан на ПМЖ.

Ольга Самсонова приехала в Бейрут из Крыма — почувствовав взрывную волну, она решила, что в стране началась война.

«Мы живем в 15 минутах от порта. Я была дома, когда почувствовала нечто похожее на землетрясение. Дальше уже прочувствовали взрывную волну — как будто бомбу скинули рядом. Дом наклонился и встал обратно. Мои окна спасло только то, что они были открыты. Все вокруг упало! Соседи начали кричать — думали война. Да и сейчас никто не верит в простой взрыв — слишком отчетливо был слышен вертолет», — подчеркнула она.

Сейчас, когда после взрыва прошло уже две недели, спокойствия у жителей Бейрута не прибавилось — по словам Риты, пропавших без вести людей находят до сих пор — тела троих ее родственников обнаружили накануне, 17 августа, в разрушенной пожарной части.

«В городе все еще царит разруха, никаких заявлений от официальных лиц нет. Сейчас никто не может вывести свои деньги из банков, так как курс доллара находится на самом высоком уровне — такого в Ливане никогда раньше не было. Жизнь полностью изменилась. Выходить на улицу просто опасно», — отметила она.

«Я прошел войну и другие непростые времена, но никогда не видел ничего такого. Слава богу все мои потери только материальные. Но какова цена человеческой жизни в этой стране?», — заявлял владелец пекарни в Бейруте Хекмат телеканалу «Би-би-си».

На помощь со стороны властей местные жители уже не рассчитывают. Как подчеркнула собеседница издания Самсонова, многие живут в постоянном напряжении, так как боятся повтора сценария 4 августа.

«Обстановка накаленная. Люди боятся, что подобное может случиться еще раз. Последние недели многие активно разгребают завалы или участвуют в митингах против государства. Правительство при этом пытается закрыть страну на карантин, чтобы люди не смогли ходить на митинги», — считает уроженка Крыма.

В городе не работают больницы и не ходит общественный транспорт, сообщал ранее директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения ВОЗ в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан.

В такой ситуации местные жители активно подумывают об эмиграции, отмечает Самсонова: «Многие мои друзья потеряли дома, многие погибли.

Нам очень страшно, родные из России предлагают вернуться домой. Если начнется война — конечно, вернемся, но пока сидим здесь. Город выглядит как после апокалипсиса. Многие бегут из страны из-за кризиса и угрозы войны».

Вторая собеседница «Газеты.Ru» в свою очередь ждет от местных жителей решительных действий, а не попыток бегства. «У людей нет государства и это основная проблема. Все ходят молчаливые и грустные, однако есть ощущение, что даже те, кто не решался восстать до взрыва, теперь скажут свое слово», — подчеркнула Рита.

Коренной ливанец Элиас Камель также заявил «Газете.Ru», что взрыв оказал тяжелое психологическое влияние на граждан — многие из них остались без жилья и переживают за свое будущее. Тем не менее, сдаваться никто не намерен.

«Отдельно хочу поблагодарить правительство и народ России за помощь. Ливанский народ могущественный и преодолеет это испытание благодаря вам», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что по делу о взрыве в порту Бейрута возбуждены уголовные дела в отношении 25 граждан. Об этом сообщил главный прокурор страны Гасан Увейдат. Все они обвиняются в халатности, приведшей к тому, что около 6 тыс. человек пострадали и более 170 погибли. Как сообщало местный портал NNA, 19 подозреваемых уже задержаны: среди них директор порта Хасан Крейтем, гендиректор таможенной службы Бадри Дахер, а также ее экс-гендиректор Шафик Мари. 18 августа судья выдал ордер на арест Крейтема и Дахера, сообщает ливанский телеканал LBC.

Замгоссекретаря США Дэвид Хейл также сообщал ранее, что к расследованию взрыва подключится ФБР . Хейл добавил, что службу пригласили ливанские власти. При этом создавать международную комиссию по расследованию взрыва президент Ливана Мишель Аун категорически не хочет. Об этом он сообщил в интервью газете Corriere della Sera.

Он напомнил, что ливанская судебная система требует того, чтобы страна самостоятельно расследовала внутренние проблемы, тем не менее, это не исключает присутствия французских, американских и других следователей, которые уже помогают полиции Ливана.

Ауна также подчеркнул, что в настоящее время наиболее вероятной причиной взрыва следователи считают несчастный случай. При этом другие версии также не исключаются — в частности, президент намерен провести допрос всех местных жителей, кто слышал перед взрывом звуки вертолетов и самолетов.