Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко

«План А — это полная замена Лукашенко западными странами, которые всерьез взялись за эту ситуацию, если уж сподобились прямым образом угрожать России за ее предполагаемое вмешательство в ситуацию. И план Б — это максимальное ослабление Лукашенко и превращение его в очень слабую политическую фигуру, находящуюся под жесткими санкциями. Соответственно, управляемого извне», — рассказал эксперт.