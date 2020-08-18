Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко

По словам собеседника издания, в отношении Лукашенко у Запада есть два варианта развития событий.
«План А — это полная замена Лукашенко западными странами, которые всерьез взялись за эту ситуацию, если уж сподобились прямым образом угрожать России за ее предполагаемое вмешательство в ситуацию. И план Б — это максимальное ослабление Лукашенко и превращение его в очень слабую политическую фигуру, находящуюся под жесткими санкциями. Соответственно, управляемого извне», — рассказал эксперт.
По словам Алексея Мухина, наиболее реалистичным выглядит план Б.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Позднее Центральная избирательная комиссия объявила, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.
Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Выступающие против Лукашенко белорусы выходят на массовые акции протеста, вступают в столкновения с ОМОНом.
Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.