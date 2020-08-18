Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного

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Судебная палата признала Селима Айяша, связанного с шиитской организацией «Хезболлах» , виновным по всем пунктам обвинения. Айяшу, в частности, вменялись совершение теракта, заговор с целью совершения теракта, преднамеренное убийство и попытки преднамеренного убийства.

Трое других обвиняемых по делу — Хасан Мерхи, Хусейн Унейси и Асаад Сабра — были оправданы судом по всем пунктам.

Приговор Селиму Айяшу будет вынесен в сентябре.

Суд определил, что Айяш являлся организатором теракта, а непосредственным исполнителем был террорист-смертник, погибший при взрыве.