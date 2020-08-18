Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного

Спецтрибунал по Ливану назвал виновного в убийстве бывшего премьер-министра страны Рафика Харири в 2005 году, передает ТАСС.
Судебная палата признала Селима Айяша, связанного с шиитской организацией «Хезболлах», виновным по всем пунктам обвинения. Айяшу, в частности, вменялись совершение теракта, заговор с целью совершения теракта, преднамеренное убийство и попытки преднамеренного убийства.
Трое других обвиняемых по делу — Хасан Мерхи, Хусейн Унейси и Асаад Сабра — были оправданы судом по всем пунктам.
Приговор Селиму Айяшу будет вынесен в сентябре.
Суд определил, что Айяш являлся организатором теракта, а непосредственным исполнителем был террорист-смертник, погибший при взрыве.
Как сообщал «Рамблер», один из самых влиятельных политиков Ливана, экс-премьер-министр страны Рафик Харири погиб при теракте в Бейруте 14 февраля 2005 года. Кроме него, в результате взрыва погиб еще 21 человек, 226 получили ранения. В 2007 году по решению Совета Безопасности ООН был учрежден Спецтрибунал по Ливану для привлечения к ответственности лиц, причастных к теракту. За 15 лет на работу спецтрибунала было потрачено около миллиарда долларов.