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Мятежники арестовали президента и премьера Мали 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Мятежники арестовали президента и премьера Мали
Фото: Reuters
Лидеры мятежных военных в Мали заявили об аресте президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе, передает Agence France-Presse.
Военный источник в Мали также подтвердил РИА «Новости», что президент и премьер задержаны.
Тем временем источник в МИД России сообщил, что Москва внимательно следит за происходящим в Мали и проверяет информацию о том, что мятежники арестовали президента.
Мятеж в районе столицы Мали Бамако устроила группа высокопоставленных военных, которые установили контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали. Мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме, а также похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта.
При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.
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Комментарии
В мире , Генштаб , МИД , РИА Новости , France-Presse , Мали , Москва
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