Раскрыто тяжелое будущее Лукашенко

В лучшем случае президента Белоруссии Александра Лукашенко ждёт бойкот со стороны всего западного сообщества. Такое мнение 18 августа в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал кинорежиссёр Карен Шахназаров.
«Даже если он остаётся у власти, Запад полностью будет блокировать Лукашенко. Значит, нам придется кормить Белоруссию», — сказал Шахназаров.
Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Именно поэтому России следует повлиять на происходящие в Белоруссии события с целью проведения там новых независимых выборов, считает деятель культуры.