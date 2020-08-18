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Белоруссия в огне. Главное

Шахназаров предсказал Лукашенко тяжёлое будущее 

ИА Regnum и ещё 2 37 минут назад
Раскрыто тяжелое будущее Лукашенко
Фото: Reuters
В лучшем случае президента Белоруссии Александра Лукашенко ждёт бойкот со стороны всего западного сообщества. Такое мнение 18 августа в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал кинорежиссёр Карен Шахназаров.

«Даже если он остаётся у власти, Запад полностью будет блокировать Лукашенко. Значит, нам придется кормить Белоруссию», — сказал Шахназаров.

Ставки на новости: Александр Лукашенко покинет пост президента в результате событий в Белоруссии до 26 августа
Именно поэтому России следует повлиять на происходящие в Белоруссии события с целью проведения там новых независимых выборов, считает деятель культуры.
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В мире , Армия , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Карен Шахназаров
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