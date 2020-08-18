Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко

"Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь, он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок", — заявила Ковалькова журналистам.