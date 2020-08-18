Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко

Оппозиционный координационный совет в Белоруссии не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, заявила во вторник Ольга Ковалькова — доверенное лицо баллотировавшейся на президентских выборах в республике Светланы Тихановской.
После президентских выборов белорусская оппозиция, которая не признала их итоги, объявила о создании координационного совета по трансферу власти. Ковалькова сообщала, что совет будет состоять из 70 человек. Действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить "некоторые горячие головы".
"Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь, он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путем, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок", — заявила Ковалькова журналистам.