Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Портленд превратился в зону боевых действий 

Аргументы Недели 1 час назад
Американский город превратился в зону боевых действий
Фото: globallookpress.com
Нынешняя столица американских протестов, город Портленд, похожа на район боевых действий. Так его охарактеризовал репортер, который побывал там.
Нынешний Портленд — это город, в котором царит хаос и насилие продолжается всю ночь. Таким он показался репортеру Daily Caller Хорхе Вентура. Он освещал беспорядки в Портленде.

«Мы должны действительно следить за нашими спинами» — рассказал про свою работу журналист: «Я надеваю шлем и, как правило, противогаз, когда отправляюсь в центр Портленда. Мне кажется, я готовлюсь к зоне военных действий».

Портленд поглотили протесты black lives matter. Они уже давно перешли в фазу столкновений протестующих с федеральными войсками.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
Аргументы Недели: последние новости
Соловьев выяснил, кто на самом деле перед ним обнажился: «осень близка, коронавирус давит на мозги» Соловьев выяснил, кто на самом деле перед ним обнажился: «осень близка, коронавирус давит на мозги» Несанкционированная акция протеста началась у Дома правительства в Минске Несанкционированная акция протеста началась у Дома правительства в Минске Оппозиция прокомментировала обвинения Александра Лукашенко в попытке захвата власти Оппозиция прокомментировала обвинения Александра Лукашенко в попытке захвата власти
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Видео
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
00:57
Опубликовано видео боевых учений в Забайкалье
Армия
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
00:37
Опубликовано видео с места гибели в ДТП семьи из Волгограда
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
00:48
Опубликовано видео сильного пожара на заводе на севере Москвы
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
00:28
Белорусский министр сбежал от протестующих под крики «Позор!» и попал на видео
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
00:51
«Самая страшная авария» в мотогонках попала на видео
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
00:48
Гонки пьяного сына экс-депутата с ДПС попали на видео
Происшествия
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
02:13
Точка в деле о взрыве в Бейруте: трибунал указал на виновного
В мире
Армия довела россиянина до полусмерти
01:29
Армия довела россиянина до полусмерти
Происшествия
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
00:20
Названы два варианта действий Запада в отношении Лукашенко
В мире Политика
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
00:45
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение