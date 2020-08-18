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Белоруссия в огне. Главное

Многотысячные митинги в поддержку Лукашенко проходят в Гомеле и Могилеве 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Тысячи людей вышли в поддержку Лукашенко
Фото: ТАСС
Многотысячные митинги в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко проходят во вторник в Могилеве, Гомеле и ряде других населенных пунктов страны. Об этом свидетельствуют фото— и видеоматериалы, опубликованные в Telegram-канале агентства БелТА.
В митингах участвуют люди с красно-зелеными флагами Белоруссии, они держат плакаты: "Беларусь не отдадим", "Мы здесь, чтобы защитить страну", "За мир в наших семьях", "Мы за батьку". Во время митинга в Могилеве над площадью Ленина пролетел вертолет с флагом Белоруссии. Также флаг во всю высоту фасада вывесили на здании Могилевского областного исполкома. Митингующие в Гомеле принесли полотнище государственного флага длиной в несколько десятков метров.
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В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Гомель , Могилев
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