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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко позвонил Путину 

Вероника Полынина 18 минут назад
Лукашенко позвонил Путину
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передает «БелТа».
Российский лидер проинформировал Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему обострения политической обстановки в Белоруссии.
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Ранее во вторник, как сообщал «Рамблер», Путин побеседовал с Меркель и Макроном о Белоруссии.

«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», — рассказали о переговорах в Кремле.

Предыдущий телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся 16 августа. После него белорусский президент сообщил, что Россия готова при запросе Белоруссии оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь» «в случае внешних военных угроз».
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В мире , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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