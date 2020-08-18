Лукашенко позвонил Путину 

Все новости на карте

Российский лидер проинформировал Лукашенко о переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему обострения политической обстановки в Белоруссии.

Ранее во вторник, как сообщал «Рамблер», Путин побеседовал с Меркель и Макроном о Белоруссии.

«При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем», — рассказали о переговорах в Кремле.

Предыдущий телефонный разговор Лукашенко и Путина состоялся 16 августа. После него белорусский президент сообщил, что Россия готова при запросе Белоруссии оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь» «в случае внешних военных угроз».