Меркель: ЕС встал на защиту демонстрантов в Белоруссии

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ЕС поддерживает мирных демонстрантов в Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам видеоконференции с лидерами стран ЕС.

Насилие в отношение мирных демонстрантов в Белоруссии неприемлемо, стране необходим национальный диалог, заявила Меркель, добавив, что на выборах президента были зафиксированы нарушения.

Участники разговора "совместно заявили, что находятся на стороне мирных демонстрантов", сказала она.

"Нет сомнений, что были массивные нарушения правил на выборах", — добавила Меркель.

"Мы призываем режим и правительство Лукашенко остановить насилие", — отметила канцлер.

Стране, по ее словам, необходим "национальный инклюзивный диалог", который должен включать и "тех, кто сейчас у власти".

Белоруссия должна сама выбрать "независимый путь", по которому идти стране, добавила она.

"Нам совершенно ясно, что Белоруссия должна только сама для себя найти путь, который должен пролегать через диалог внутри страны. Не должно быть вмешательства извне", — сказала Меркель.

"Жители Белоруссии знают, чего хотят. Поэтому мы хотим видеть для Белоруссии независимый путь, о котором будет приниматься решение внутри страны", — подчеркнула она.

По ее словам, вмешательство в события в Белоруссии очень сильно осложнило бы ситуацию в стране.

Меркель заявила, что Лукашенко несколько раз отказался от телефонных разговоров.