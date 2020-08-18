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Белоруссия в огне. Главное

«Готовы за 20 долларов продать свою мать» 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
Белорусское государственное агентство «Белта» разместило в своем Telegram-канале видео об акциях протеста в стране, в котором протестующие были названы «купленными и продажными сволочами».
Ролик, авторами которого названы «патриоты республики Беларусь», представляет собой подборку фотографий с акций протеста, которые перемежаются текстом.

«Купленные и продажные сволочи, которые говорят, что они народ. Готовы за 20 долларов продать свою мать. Сегодня вновь хотят появиться на наших улицах. Для того, чтобы разнести всё то, что мы так долго строили», — отмечается в видео.

Авторы ролика также задают вопрос: «Звери, вы поверили ей?» — после которого идет фотография оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
При этом Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем» обратил внимания, что в ролике использованы, наряду с фотографиями протестов в Белоруссии, кадры с протестов в Испании осенью 2019.
По данным канала, такая фотография появляется на 30 секунде ролика.
Как писал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших. 17 августа Лукашенко заявил, что не допустит проведения еще одних президентских выборов стране и предупредил, что «власть никогда не падет».
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В мире , Видео , Светлана Тихановская
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