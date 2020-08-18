Глава Евросовета обсудил с Путиным протесты в Белоруссии 

I just discussed the situation in #Belarus with President Putin of Russia @KremlinRussia_E



Only peaceful and truly inclusive dialogue can resolve the crisis in BY. #EUCO #EU27— Charles Michel (@eucopresident) August 18, 2020 По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, он обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным . Об этом Мишель написал в Twitter.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России. Только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками и избиениями. Сегодня стало известно, что происходящее в Белоруссии стало одной из тем телефонных разговоров президента России Владимира Путина с главой Франции и канцлером Германии.