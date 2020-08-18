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Белоруссия в огне. Главное

Глава Евросовета обсудил с Путиным протесты в Белоруссии 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Глава Евросовета обсудил с Путиным протесты в Белоруссии
Фото: РИА Новости
По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, он обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Мишель написал в Twitter.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России. Только мирный и действительно инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», — подчеркнул он.

Как сообщал «Рамблер», после окончания президентских выборов в Белоруссии начались акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с силовиками и избиениями. Сегодня стало известно, что происходящее в Белоруссии стало одной из тем телефонных разговоров президента России Владимира Путина с главой Франции и канцлером Германии.
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В мире , Владимир Путин , Европейский совет
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