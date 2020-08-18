В воскресенье, 16 августа, в белорусской столице прошли две масштабные акции. В центре Минска собрались сторонники Александра Лукашенко . Президент Белоруссии вышел к ним и выступил с речью, заявив, что собравшиеся заслуживают того, чтобы он встал перед ними на колени. Позже несогласные с победой Лукашенко на выборах провели акцию протеста в Минске и ряде других городов страны. Демонстрации носили мирный характер.

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Аналитики Рамблера пригласили россиян к участию в новом опросе, в котором они смогли выразить свою точку зрение относительно ситуации в Белоруссии.

Россияне высказались об "идеальном сценарии" развития событий в Белоруссии

Исследование показало, что для 58% россиян "идеальный сценарий" развития событий в Белоруссии – это если Лукашенко останется править страной. 31% видят иначе эту ситуацию. Они бы хотели, чтобы к власти пришел другой кандидат, который баллотировался в президенты. 11% участников желают того, чтобы путем переизбрания президента к власти пришла Светлана Тихановская

Стало известно, сможет ли Лукашенко, по мнению россиян, "поднять" страну

На вопрос: «Сможет ли Лукашенко "поднять" страну» - 42% россиян ответили: «Не сможет. У него было на это 26 лет». 37% проголосовавших уверены в обратном.

«Планируемые поправки к Конституции будут лишь началом этого процесса», -- ответили участники.

21% россиян ответили следующим образом: «Хочется ему верить, но уже сомневаюсь, что это у него получится».

Россияне сказали, что бы изменили в политике Лукашенко

Аналитики Рамблера узнали у россиян, что бы они изменили в политике Лукашенко. Так, 62% опрошенных ответили: «Он все время сидит на двух стульях. Хочет угодить и Западу и России». 23% участников признались, что их не устраивают постоянные претензии Лукашенко в адрес России. По их мнению, он бывает слишком категоричным в своих заявлениях. 11% респондентов ответили: «Лишь какие-то мелочи. В целом, меня все устраивает». И только 4% россиян в политике Лукашенко ничего бы не меняли.

Россияне ответили, доверяют ли политике Тихановской

Исследование показало, что у 77% россиян Тихановская не вызывает доверия. 12% опрошенных пока не определились с тем, доверяют ли они ей, 11% ответили утвердительно.

Россияне высказались, видят ли они Тихановскую лидером Белоруссии

Аналитики Рамблера в том же опросе узнали мнение россиян относительно того, смогла бы Тихановская возглавить страну вместо Лукашенко.

Так, 65% участников считают, что ей это не по силам.

«Для того, чтобы стать президентом, нужен стержень. Его у нее нет», -- ответили респонденты.

23% россиян не уверены в ее возможностях.12% заявили, что она бы могла стать лидером страны.

Стало известно, что россияне думают о протестующих в Белоруссии

Так, аналитики Рамблера выяснили, что 46% россиян осуждают их.

«Жили бы спокойно и дальше, но они выбрали другой путь», -- ответили они.

36% участников восхищаются ими.

"Восхищаюсь их упорством, мирной гражданской позицией и желанием спасти свою страну», -- подчеркнули россияне.

18% проголосовавших ответили следующим образом: «Меня волнует ситуация только в РФ».

Вероятность того, что Лукашенко покинет пост президента, оценена россиянами

37% опрошенных считают маловероятным его уход в связи с массовыми протестами. Ситуация, по их мнению, контролируется властями. 32% россиян оценили вероятность как высокую из-за нарастающего давления на лидера страны, 31% участников уверены в том, что этого точно не произойдет.

«Лукашенко не отдаст свою власть никому. Слишком велико желание ее сохранить», -- ответили респонденты.

Россияне сказали, верят ли они в перемены в отношениях РФ и Белоруссии благодаря оппозиции

Так, выяснилось, что 63% россиян не верят в улучшение отношений между странами, поскольку считают, что оппозиция будет на стороне Запада. 19% участников не уверены в том, что оппозиции это будет нужно, 18% респондентов настроены более позитивно. Белоруссия, по мнению, россиян, экономически зависит от России, поэтому ответ их был утвердительным.

Россияне заговорили о гражданской войне в Белоруссии

Аналитики Рамблера выяснили, как россияне оценивают риски начала гражданской войны в Белоруссии. 49% не уверены в том, что она развернется. 42% участников спокойны на этот счет.

"В стране нет внутренних противоречий между гражданами. У большинства одна и та же позиция против режима в стране", -- подчеркнули они.

Но 9% россиян все же считают иначе.

«Развернется 100%. Ситуация накаляется с каждым днем все больше и больше. Возможно подключение националистических движений», -- ответили респонденты.

Россияне сказали, следят ли за ситуацией в Белоруссии

Аналитики Рамблера в своем исследовании выяснили, что большинство россиян активно следят за ситуацией в Белоруссии.

Так, 47% россиян следят за новостями из Белоруссии ежедневно по несколько раз в день. 38% проголосовавших проверяют новости один раз в день стабильно, 13% - раз в несколько дней, поскольку не сильно интересуются политикой, а 2% - вообще не следят за ситуацией.