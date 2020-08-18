Украинских нацистов готовят к броску в Белоруссию 

Участники карательной операции в Донбассе из числа боевиков украинских нацистских группировок готовятся отправиться в Белоруссию сообщает «Царьград» со ссылкой на данные пресс-службы Народной милиции ДНР. В настоящее время идет отбор кандидатов.

Отбором занимаются командиры националистической группировки «Нацкорпус» и представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Претенденты на поездку в Белоруссию проходят жёсткий «кастинг», поскольку бойцы должны отвечать строгим критериям: наемники должны быть в возрасте 25-35 лет, иметь боевой опыт, а также свободно владеть белорусским языком.

Бойцам предстоит выполнять задачи, «связанные с риском для жизни». За это им ежемесячно обещают платить 48-50 тысяч гривен (около 136 000 рублей). Также подчеркивается, что если кандидат на момент отбора проходит военную службу, то представители «Нацкорпуса» обещают помочь со скорейшим увольнением.