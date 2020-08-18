Украинских нацистов готовят к броску в Белоруссию 

Участники карательной операции в Донбассе из числа боевиков украинских нацистских группировок готовятся отправиться в Белоруссию, сообщает «Царьград» со ссылкой на данные пресс-службы Народной милиции ДНР. В настоящее время идет отбор кандидатов.
Отбором занимаются командиры националистической группировки «Нацкорпус» и представители Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Претенденты на поездку в Белоруссию проходят жёсткий «кастинг», поскольку бойцы должны отвечать строгим критериям: наемники должны быть в возрасте 25-35 лет, иметь боевой опыт, а также свободно владеть белорусским языком.
Бойцам предстоит выполнять задачи, «связанные с риском для жизни». За это им ежемесячно обещают платить 48-50 тысяч гривен (около 136 000 рублей). Также подчеркивается, что если кандидат на момент отбора проходит военную службу, то представители «Нацкорпуса» обещают помочь со скорейшим увольнением.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Жириновский назвал условия для введение российских войск в Белоруссию. Он заявил, что это возможно только в том, случае, если на территорию республики войдут военные соединения НАТО.