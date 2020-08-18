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Россиянам в Мали рекомендовали не покидать дома из-за мятежа 

RT на русском 59 минут назад
Россиян в Мали призвали не покидать дома
Фото: Reuters
В Мали в военной части недалеко от столицы страны Бамако были слышны выстрелы, россиянам, находящимся в стране, рекомендовано не выходить в город. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в Мали Льва Матошина.

«В военной части, расположенной в городе Кати в 20 км от Бамако, были слышны выстрелы. Соотечественники, проживающие в Бамако, оповещены. Им не рекомендовано выходить в город», — заявил он.

По его словам, по предварительным данным, российские граждане не пострадали.
Также в посольстве напомнили, что в Мали с 2015 года действует чрезвычайное положение, в связи с чем в посольстве установлены соответствующие меры безопасности.
Агентство отмечает, что ранее некоторые посольства западных стран сообщили о мятеже на военной базе в районе Кати. Источник заявлял, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров и вывезли их в неизвестном направлении.
В ноябре 2019 года в Мали при нападении боевиков на блокпост погибли 54 человека.
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Комментарии
В мире , Происшествия , РИА Новости , Бамако , Мали
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