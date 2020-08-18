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Белоруссия отправит истребители патрулировать госграницы 

Rambler News Service 17 минут назад
Белоруссия отправила истребители к госграницам
Фото: РИА Новости
Истребители ВВС Белоруссии проведут патрулирование государственных границ в рамках боевой подготовки, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«18 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил будут выполняться плановые полеты авиации Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Летчики 116 ШАБ и 50 САБ в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет проведено тактико-строевое занятие зенитных ракетных артиллерийских дивизионов 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад. Оно будет включать в себя боевую стрельбу зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и пуски переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Подразделения перемещаются на ж/д транспорте, разгружаются и сосредотачиваются на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО, пояснили в ведомстве.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний кризис в стране спровоцировали из-за рубежа, где «лязгают гусеницами», чтобы белорусские власти оттянули своих военных на «внутренние действия».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей.
Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. В ночь на 10 августа в Минске и других регионах страны начались акции протеста. Сотрудники правоохранительных органов стали применять для разгона демонстрантов резиновые пули, светошумовые и газовые гранаты. По фактам массовых беспорядков следственные органы Белоруссии возбудили уголовные дела. По данным МВД Белоруссии, в первые дни протестов задержали около 6700 человек. В ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них около 120 силовиков. Один из участников акций протеста погиб.
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В мире , Армия , Оружие , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Министерство обороны , МВД
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