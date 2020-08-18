Белоруссия отправила истребители к госграницам

Истребители ВВС Белоруссии проведут патрулирование государственных границ в рамках боевой подготовки, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«18 августа в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил будут выполняться плановые полеты авиации Ан-26 50 САБ, Як-130 116 ШАБ, Су-30СМ 61 ИАБ в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Летчики 116 ШАБ и 50 САБ в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, будет проведено тактико-строевое занятие зенитных ракетных артиллерийских дивизионов 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад. Оно будет включать в себя боевую стрельбу зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и пуски переносных зенитных ракетных комплексов «Игла». Подразделения перемещаются на ж/д транспорте, разгружаются и сосредотачиваются на 174 учебном полигоне ВВС и войск ПВО, пояснили в ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний кризис в стране спровоцировали из-за рубежа, где «лязгают гусеницами», чтобы белорусские власти оттянули своих военных на «внутренние действия».

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей.