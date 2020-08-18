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Белоруссия в огне. Главное

Белорусы ринулись в Польшу 

Вероника Полынина и ещё 3 6 минут назад
Белорусы ринулись в Польшу
Фото: ТАСС
Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для белорусов, желающих покинуть страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
Пшидач заявил, что МИД Польши поручил своим консулам в Белоруссии выдавать как можно больше виз «в случае угрозы». Также, по его словам, Польшу просили о возможности перехода границы без виз.

«Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу», — приводит РИА «Новости» слова замминистра.

Он отметил, что некоторые люди уже обращались за такой услугой и получили поддержку.
При этом он подчеркнул, что сказанное им не является призывом, а лишь гарантией на случай проблем.
Лукашенко заявил о попытке захвата власти
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей), его основной конкурент Светлана Тихановская заняла второе место (10,12%). После окончания голосования в городах Белоруссии проходят массовые протесты, на крупных предприятиях начались бессрочные забастовки. В ходе протестов были задержаны тысячи человек, сообщалось о множестве пострадавших. 17 августа Лукашенко заявил, что не допустит проведения еще одних президентских выборов стране и предупредил, что «власть никогда не падет».
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В мире , Политика , СНГ , Белоруссия в огне , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , МИД , РИА Новости , Польша
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