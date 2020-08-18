Белорусы ринулись в Польшу 

Польша предоставляет возможность быстрого перехода границы для белорусов, желающих покинуть страну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.

Пшидач заявил, что МИД Польши поручил своим консулам в Белоруссии выдавать как можно больше виз «в случае угрозы». Также, по его словам, Польшу просили о возможности перехода границы без виз.

«Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу», — приводит РИА «Новости» слова замминистра.

Он отметил, что некоторые люди уже обращались за такой услугой и получили поддержку.

При этом он подчеркнул, что сказанное им не является призывом, а лишь гарантией на случай проблем.