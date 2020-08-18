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Белоруссия в огне. Главное

«Затравим газом»: что творилось в изоляторах Бреста 

Павел Тиунов 26 минут назад
Администратор сайта «Вечерний Брест» Сергей Стрекозов рассказал, как провел четыре дня после задержания силовиками, сообщает сайт Tut.by. Никто так и не доказал, что мужчина имел какое-то отношение к протестующим.
По словам Стрекозова, его задержали 10 августа в Бресте, когда он просто проезжал по улице на велосипеде. Он подчеркнул, что в шествиях не участвовал, лозунгов не выкрикивал. Силовики набросились на него без предупреждения, молча вывернули ему руки за спину и отвели в автозак. Когда стемнело, всех задержанных отвезли в обычный гараж, оттуда через какое-то время их переместили в спортзал.

«Разложили четко по рядам. Вновь прибывших жестко колотили дубинками, все было хорошо слышно. Особо рьяных избивали до визгов от боли», — вспоминает Стрекозов.

Несколько часов задержанных продержали в лежачем положении на животе со сцепленными руками за головой. Вертеть головой, отметил мужчина, было запрещено. За неповиновение били дубинками.

«Люди в форме вели себя надменно. Высказывая примерно следующие фразы: «Вот вам ваши перемены!» — заявил белорус.

На просьбу пустить в помещение больше воздуха силовики отреагировали фразой о том, что всех задержанных проще «затравить газовой гранатой». Вторую половину ночи людей продержали в сидячем положении.
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Вечером следующего дня задержанных развезли по изоляторам. Там людям дали вдоволь напиться, кормили горячей пищей три раза в день. По словам Стрекозова, в его камере на четыре шконки было «человек 20».

«Спали кто где: по два человека на шконках, просто на деревянном полу, на столе для приема пищи. Мылись сами хозяйственным мылом у туалета, обливаясь водой из стакана», — отметил он.

Отпустили мужчину через четыре дня после задержания. Перед этим его делу там же в СИЗО рассмотрел суд, но решения не вынес, обнаружив «противоречивые показания свидетелей».
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , ФСИН
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