Российскую вакцину от коронавируса опережают конкуренты

Несмотря на то, что Россия уже зарегистрировала вакцину от коронавируса, третья фаза испытаний разработки Центра Гамалеи только началась. За рубежом с недоверием смотрят на российский препарат и делают ставки на собственные исследования. Главный конкурент российской вакцины — продукт Оксфордского университета — уже третий месяц находится на последней фазе клинических испытаний. Не отстают от них и китайские учёные. В борьбе за вакцинацию всего мира Россию ждёт жёсткая конкуренция.

Фото: 10 Downing Street/Global Look Press 10 Downing Street/Global Look Press

По данным ВОЗ, сегодня только шесть вакцин из разных стран находятся на последней стадии разработки, и российская в их число не входит. Напротив, разработки Центра Гамалеи в таблице международной организации указано, что она всё ещё топчется на первой фазе клинических испытаний, несмотря на то, что наши учёные отчитались о завершении второй.

Наиболее многообещающей разработкой ВОЗ считает плод трудов британских учёных из Оксфордского университета и компании AstraZeneca. Они начали третью стадию испытаний 1 мая 2020 года. Предварительные данные, опубликованные 20 июля, свидетельствуют, что британская прививка даёт двойную защиту от коронавируса. Исследования, сделанные на 1077 добровольцах показали, что вакцина провоцирует выработку как специфических антител к COVID-19, так и Т-лимфоцитов. И если первые могут исчезнуть из организма через несколько месяцев, то вторые могут сохранятся в крови годами.

Тем не менее британские учёные и чиновники звучат куда менее оптимистично, чем их российские коллеги. Так, советник правительства Патрик Уоллес заявил, что эффективная вакцина от COVID-19 миру не гарантирована.

Экспериментальные вакцины обычно имеют 7% вероятность успеха на стадии доклинических испытаний и 15-20% — на стадии клинических, — приводит The Telegraph слова главы ассоциации по вакцинации Gavi доктора Сета Беркли. — Но большое число кандидатов даёт высокий шанс на успех.

В данных об исследовании Оксфордского университета указано, что третья фаза клинических испытаний должна завершиться только в октябре 2021 года. Это связано с тем, что только за этот срок учёные могут точно установить, насколько серьёзную защиту от заражения она даёт и не вызывает ли опасных побочных эффектов у испытуемых. Некоторые из них могут проявляться спустя несколько месяцев, предупреждают специалисты.

Тем не менее Великобритания, как и Россия, рассчитывает привить значительную часть населения гораздо раньше. AstraZeneca начнёт производство вакцины уже в сентябре, когда будут известны предварительные результаты третьей фазы испытаний. Лондон утверждает, что на момент получения положительных результатов у него уже будет достаточно доз препарата для начала вакцинации.

Если она действительно сработает, скорее всего, это будет одна из первых доступных вакцин в мире, — заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. — У нас заключено соглашение, чтобы обеспечить британцев 100 млн доз, из которые 30 млн будут доступны сразу же. Их получат уязвимые группы населения.

От британцев не отстают и китайские учёные, которые раньше всех начали исследовать новый коронавирус. По данным ВОЗ, три китайские вакцины уже вошли в третью стадию испытаний, причём одна из них — разработка CanSino — будет испытываться и на российских добровольцах. Её также уже одобрили для использования в вооружённых силах КНР.

Использование вакцины Ad5-nCoV сегодня одобрено только для военных, но может быть расширено на другие группы населения без дополнительной авторизации, — сообщили в CanSino.

Её конкурент — вакцина китайской компании Sinopharm — станет доступна на рынке в декабре этого года по цене $150, сообщили разработчики.