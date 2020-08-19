Минздрав Белоруссии припугнул коронавирусом

На фоне проходящих акций как против, так и за Лукашенко Минздрав Белоруссии припугнул медиков второй волной COVID-19. Призыв перестать бастовать и начать действовать, «учитывая вероятность второй волны инфекции», содержится в открытом письме главы министерства Владимира Караника

«Страшно представить, что будет, если действительно придет вторая волна коронавирусной инфекции и застанет нас с полным разладом в системе здравоохранения. А эту опасность никто не отменял», — так Караник отреагировал на призывы к медицинским работникам начать забастовку и прекратить оказание плановой медицинской помощи.

Министра 17 августа прогнали со встречи с протестующими медиками под крики «Позор!» и «Убийца!», а 18 августа Караник опубликовал открытое письмо к протестующим. Как считает глава Минздрава, врачи вправе выражать свою гражданскую позицию, но лучше «не выходом на улицы, а дополнительным объемом работ на благо наших граждан». Заявления Караника и вероятность новой вспышки вируса комментирует врач из Белоруссии, которая пожелала остаться анонимной.

— Уточнила специально для вас: по реанимациям пока нет подъема. Я реаниматолог, у меня есть реанимационные сведения, обзвонила народ — нет, не отмечают они, что становится как-то больше случаев, с одной стороны. С другой стороны, мы подъем заболеваемости видим где-то через две-три недели после массовых мероприятий.

— Действительно ли медики бастуют, потому что мы слышали о забастовках на заводах, на фабриках, но не о медиках?

— Нет, это уже будет последний край отчаяния. Да, у нас есть формат забастовки возможный, то есть то, о чем я думала, разговаривала с коллегами. Да, мы можем игнорировать плановую помощь, которую можно отложить на полгода, на три месяца, — это можно. Но не хотелось бы лишать людей необходимого. Поэтому, наверное, наша солидарность пока будет выражаться в участии, в поддержке каких-то общих акций, потому что забастовка — это жестко.

Заболеваемость коронавирусом в Белоруссии в последние недели держится в районе 100 случаев в сутки. Массовые демонстрации действительно могут сказаться на приросте диагнозов, однако по зарубежному опыту гораздо большую угрозу представляет массовое несоблюдение правил профилактики и поспешное снятие ограничений.

В конце концов, на демонстрации ходят тысячи и сотни тысяч, а на работу и по магазинам — миллионы. Продолжает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн

Анатолий Альтштейн вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи «Вторая волна, я думаю, скорее всего, будет, конечно. Другой вопрос, что она, может быть, будет меньше, чем первая, не такая тяжелая. А связать это как-то с их выступлениями и протестами, я думаю, что со второй волной это вряд ли так уж связано. Они, конечно, неблагоприятны, потому что люди собираются вместе, люди разговаривают, дистанцирование нарушается, масками, наверное, никто не пользуется. Но у меня нет впечатления, что эти протесты носят такой массированный характер, что они обязательно повлияют на заболеваемость».

С первой волной вируса Белоруссия справилась условно успешно — по крайней мере, согласно официальной статистике. По данным, которые национальные минздравы загружают на сайт ВОЗ, страна преодолела пик вспышки в начале мая, а уже к середине июня зафиксировала резкое снижение заболеваемости.