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«После драки кулаками не машут»: россияне ответили японцам 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«После драки кулаками не машут»: россияне ответили японцам
Фото: РИА Новости
Российские интернет-пользователи посоветовали читателям Yahoo News Japan, призвавшим к войне с Россией за Курильские острова, «перестать махать кулаками после драки». Дискуссия развернулась под переводом статьи японского издания и комментариев к ней, сделанных ИноСМИ.
«Рамблер» писал, что Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Японское издание Yahoo News Japan сообщило, что впервые с 1992 года из-за коронавруса были отменены поездки японцев на Курильские острова. В комментариях к статье японцы высказали различные предложения по возврату территорий, в том числе прозвучали призывы разорвать дипломатические отношения с Россией, воздействовать на нее экономически и даже развязать войну.

«Да, остается только война. Если СМИ слышат слово «война», тут же поднимают шум, но я хочу спросить у них — разве есть другой способ возврата?» — подчеркнул Ict.

В свою очередь россияне с иронией отнеслись к заявлениям читателей Yahoo News Japan.

«Господа хорошие японцы! После драки кулаками не машут. Пора бы уже это понять!» — отметил, комментируя статью, пользователь szdd.

Пользователь с ником foreve1945 назвал идею развязать войну с Россией — «полной чушью», а maksim подчеркнул, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ «точно не дурак».

«Он иллюзий не питает. Просто японский политик, озвучивший реальную ситуацию и отказ от «северных территорий», — политический труп. С другой стороны, Абэ понимает, что если США утратит интерес к Японии, страна останется в таком кругу «друзей», что это полный конец обеда. Так что для подстилания соломки лучше бы иметь с Россией если не дружеские, то хотя бы нейтральные отношения», — пояснил он.

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Комментарии 1
В мире , Синдзо Абэ , Yahoo , InoSMI.Ru , Япония
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