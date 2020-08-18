Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Польша призвала ЕС стать для Белоруссии альтернативой России 

RT на русском и ещё 2 16 минут назад
Реакция Евросоюза на ситуацию в Белоруссии не должна ограничиваться санкциями, ЕС должен предложить республике альтернативу сотрудничества с Россией, заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
По его мнению, конкретное предложение сотрудничать с Европой — «единственный способ побудить белорусов и, возможно, самого Александра Лукашенко сесть за стол и начать разговаривать с обществом».

«Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией», — сказал Яблоньский в интервью PAP.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что созывает саммит для обсуждения ситуации в Белоруссии. Встреча европейских лидеров пройдёт в среду, 19 августа, в формате видеоконференции.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
RT на русском: последние новости
Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли «по-цивильному» Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии прошли «по-цивильному» Лукашенко наградил медалями ряд белорусских силовиков Лукашенко наградил медалями ряд белорусских силовиков В МВД Белоруссии рассказали о финансировании протестов из-за рубежа В МВД Белоруссии рассказали о финансировании протестов из-за рубежа
В мире , Видео , Европа , СНГ , Шарль Мишель , Александр Лукашенко , ЕС , Европейский совет , Польша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Названа предварительная причина смерти внука Назарбаева
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
«Парни по 30, девушки по 60»: названа «зарплата» белорусов за…
Видео
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение