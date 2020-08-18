Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Катар выступил против интересов России в Ливии 

News.ru 40 минут назад
Катар выступил против интересов России в Ливии
Фото: РИА Новости
Визит министров обороны Турции и Катара Хулуси Акара и Халеда аль-Аттыйи в Триполи закончился договорённостями о создании базы ВМС в порту города Мисрата, находящемся под контролем Правительства национального согласия (ПНС), и об отправке катарских военных советников на помощь столичному кабмину. Публичное участие в создании протурецкого форпоста в Средиземноморье обещает ответную реакцию противостоящих Дохе аравийских столиц и ставит вопросы перед Москвой, которая, несмотря на риторику о нейтралитете, поддерживает другую сторону конфликта.
О трёхсторонних договорённостях по созданию турецкой военно-морской базы в городе Мисрата, сообщил базирующийся в Эмиратах канал «Аль-Арабия». По его данным, также там будет создан трёхсторонний военный координационный центр.
Катар, как следует из материала на «Аль-Арабии», выразил готовность отправить своих военных советников в Ливию для обучения военных ПНС и обеспечить ливийцев местами в своих военных училищах. Как декларируется, целью соглашения является «повышение боеспособности воинских подразделений, подконтрольных ПНС».
Соглашение было заключено после того, как в ливийскую столицу отправились Акар и аль-Аттыйя, которые провели встречу с главой ПНС Фаизом Сараджем. Фактически их визит означает публичное выступление Катара на стороне противников командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и восточноливийских органов власти. Однако в ПНС, по случаю визита министров, заметили, что власти в Триполи ратуют исключительно за «политический диалог, который является единственным решением ливийского кризиса».
Пресс-служба операции «Вулкан ярости», которая проводится силами ПНС против ЛНА, сообщила, что «Турция и Катар создадут в Ливии объекты для военной подготовки и консультирования».
В разговоре с лояльными Хафтару арабскими СМИ члены восточно-ливийского парламента (Палаты представителей) уже заявили, что формирование военно-морской базы в Мисрате будет отвечать целям турецкой политики в Средиземноморье, которая направлена на разведку газа в ряде оспариваемых Грецией районов. Теперь Доха публично присоединилась не только к лагерю противников Хафтара, но и к числу соперников Афин, отношения Анкары с которыми в последнее время заметно накалились.
Мисрата является одной из наиболее известных торговых точек, используемых Турцией для снабжения триполийского правительства вооружениями и наёмниками. Тем не менее, порт имеет не только военное, но и коммерческое значение: он традиционно играл роль жизненно важной торговой артерии.
Оформление катарской роли в Ливии рискует усугубить интернационализацию вооружённого конфликта, в котором против интересов Турции действуют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Египет — открытые антагонисты катарского правящего дома. Блоковые тенденции в рамках этого противостояния ставят вопросы и перед Москвой, которую подозревают в активной помощи Хафтару, но которая, по-видимому, в последнее время склонна делать акценты на отношениях с Палатой представителей в Тобруке. Отправка своих военных советников и участие в создании базы делает Катар полноправным участником любого диалога о судьбе бывшей Джамахирии, который в начале этого года российские и турецкие представители пытались организовать камерно — по сирийскому опыту.
На протяжении последних лет Москва поддерживала неплохие отношения с Дохой, которая, оказавшись в экономической и политической блокаде со стороны соседей в 2017 году, не потеряла российскую поддержку. Однако это не отменяет того, что власти эмирата даже несмотря на позитивную логику двусторонних отношений с РФ не демонстрировали лояльности к её ближневосточной повестке. Так, Катар принципиально не поменял своего отношения к сирийскому правительству — даже в то время, когда другие аравийские игроки оказались способны к разумному прагматизму в вопросе его легитимности. Это даёт основания сомневаться в уступчивости Катара и на ливийском направлении, где Турция в разговоре с РФ склонна к ситуативным договорённостям. Расширение лагеря оппонентов Хафтара потенциально затрудняет любой процесс урегулирования и вынуждает Москву отойти в сторону от заново разрастающегося межаравийского спора — в новой локации, но с уже привычными участниками.
Видео дня. Пользователей соцсетей напугало видео с боевым роботом из Бахрейна
News.ru: последние новости
Рабочий БелАЗа продемонстрировал Соловьёву свои гениталии в прямом эфире Рабочий БелАЗа продемонстрировал Соловьёву свои гениталии в прямом эфире Конгресс осудил возможность «военной помощи» РФ Белоруссии Конгресс осудил возможность «военной помощи» РФ Белоруссии «Точно сможет его защитить»: Сына Лукашенко сравнили с охранником «Точно сможет его защитить»: Сына Лукашенко сравнили с охранником
Комментарии
В мире , Армия , Политика , Хулуси Акар , Катар , Ливия , Москва , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто мнение Путина о «заварушке» вокруг Белоруссии
Раскрыто мнение Путина о «заварушке» вокруг Белоруссии
Российские «Уралы» заметили на пути к Белоруссии
Российские «Уралы» заметили на пути к Белоруссии
Раскрыт заработок Сноудена
Раскрыт заработок Сноудена
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Астрологи предсказали судьбу Лукашенко
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
00:26
Опубликовано видео последствия землетрясения на Филиппинах
Происшествия В мире
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
01:08
Сопровождение Ефремова в суд после приступа попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
00:41
Опубликовано видео затопленного Благовещенска
Происшествия
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
00:19
Опубликовано видео производства российской вакцины от COVID-19
Общество
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
00:47
Приговор модели Ольге Синтюревой попал на видео
Происшествия
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
01:43
Появилось видео тренировки военной автоинспекции
Армия
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
01:15
Опубликовано видео концерта у стены Цоя на Арбате
Общество
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
00:56
Мужчина был спасен из-под поезда и попал на видео
Происшествия
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
01:07
Протестующие у СИЗО в Минске попали на видео
В мире
Появилось видео убийства протестующего в Минске
00:37
Появилось видео убийства протестующего в Минске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение