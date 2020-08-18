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«Застрелю вас»: кто угрожает российским дипломатам в США 

Газета.Ru 1 час назад
Сотрудникам российского консульства в Нью-Йорке в течение недели угрожал убийством 34-летний мужчина по имени Реза Машаехи. По словам одного из представителей дипмиссии, с 10 по 16 августа злоумышленник ежедневно забрасывал консульство и его автомобили камнями, а также агрессивно себя вел в отношении посетителей консульства и его работников, обещая «застрелить» их. Американская полиция назвала эти нарушения «мелкими». При этом посольство РФ в США давно отмечает рост числа угроз в адрес своих дипломатов.
Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством. Об этом сообщили в полицейском управлении РИА «Новости».
Лживые обвинения: РФ ответила США после угроз дипломатам
Как пояснили в генконсульстве, злоумышленник совершал нападения и учинял погромы каждый день. «Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до вчерашнего дня включительно (16 августа — „Газета.Ru“). Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам», — заявил представитель дипмиссии.

Мужчина обещал расправиться не только с сотрудниками консульства, но и с его посетителям, отметили в учреждении. «Он выкрикивал угрозы в адрес сотрудников генконсульства и посетителей на английском языке. Он угрожал убийством. Он кричал дословно следующее: „Я застрелю вас“ и „Я убью вас“, — сообщил собеседник РИА „Новости“.

По его словам, лишь „по счастливой случайности“ злоумышленник не поранил кого-либо. „Он вел себя агрессивно и в отношении посетителей миссии, а именно совершал резкие агрессивные движения, вторгаясь в их личное пространство“, — пояснил работник консульства „Интерфаксу“.
При этом известно, что американские правоохранители задержали Машаехи еще в первый день нападений после того, как дипломаты подали на него жалобу. Тогда злоумышленника обвинили в преступном причинении ущерба. „Он бросал камни в машину и повредил заднее стекло и капот“, — заявили в полицейском управлении.
Однако в результате мужчине лишь вручили повестку в суд на 6 ноября, после чего отпустили на волю, где он продолжил учинять беспорядок в российском генконсульстве. 14 августа дипломаты не выдержали и подали второе заявление в полицию, однако сотрудники органов не стали реагировать на него. „Второе нарушение вполне мог совершить тот же человек. Но доказательств того, что это был именно он, сейчас нет“, — сказали в полиции.
Снова арестовали мужчину 16 августа — тогда он нанес ущерб консульству Украины. 17 августа, после того, как злоумышленника в очередной раз отпустили из участка, он отправился к диппредставительству Венесуэлы, у которого также устроил погром. Полиции пришлось вновь задержать Машаехи.
»На сегодняшний день нам сообщили, что мужчина якобы задержан, но никакой уверенности в том, что эта мера как-то позволит защитить сотрудников, нет», — заявили в Генконсульстве «Интерфаксу».
В то же время в полицейском управлении подчеркнули, что нарушения, совершенные мужчиной, относятся к «мелким». «Суд решит, что делать с ним. Если у него нет криминального прошлого, вероятно, он просто получит штраф», — пояснил представитель органов РИА «Новости».
Отметим, что только 30 июня посольство России в США направило в Госдепартамент ноту протеста с требованием расследовать угрозы, которые регулярно поступают российским дипломатам после статьи в газете The New York Times о том, что Россия якобы предлагала вознаграждение исламистскому движению «Талибан» (организация запрещена в России), запрещенному в РФ, за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
«Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас у нас серьезная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы «свести счеты с русскими». Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США», — заявил посол России в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся на странице диппредставительства в Facebook.

Пожаловались на угрозы в посольствах РФ в Вашингтоне и Лондоне. Диппредставительство в американской столице опубликовало скришноты с угрозами на своей странице в Twitter. На одном из них неизвестный прислал дипломатам ссылку на статью NYT с подписью: «Давайте объявим „вознаграждение“ за ваших дипломатов».

В связи с этим посольство обратилось к NYT с призывом не распространять фейковые новости, которые могут поставить под угрозу жизни людей. Кроме того, дипмиссия попросила американских властей соблюдать Статью 29 Венской конвенции о неприкосновенности личности дипломатического агента. «Мы требуем от властей США принять эффективные меры по обеспечению своих обязательств согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года», — указано в сообщении посольства.
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В мире , Видео , Анатолий Антонов , Госдеп США , Талибан , Газета.Ru , РИА Новости , Интерфакс , New York Times , Нью-Йорк , США
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