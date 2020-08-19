Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко предложил план смены власти 

Lenta.ru и ещё 9 53 минуты назад
Лукашенко предложил план смены власти
Фото: EPA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил план смены власти. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти», — заявил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что у него нет другого выхода, кроме как удержать страну в рамках правового поля.

«В противном случае нами будут управлять другие», — резюмировал он.

17 августа Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая Конституция.

«Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны, поддержав митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.
Видео дня. Бари Алибасов разводится с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Последние новости
Лукашенко опроверг присутствие в Белоруссии российских войск Лукашенко опроверг присутствие в Белоруссии российских войск «Барселона» назначила нового главного тренера «Барселона» назначила нового главного тренера Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России
Комментарии
В мире , СНГ , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
«Клоунесса»: белорусы разочаровались в Тихановской
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Жириновский назвал единственный путь для Лукашенко
Тимошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии
Тимошенко назвала «единственно верное решение» для Белоруссии
Видео
Грязное Черное море в Крыму возмутило Билана
00:22
Грязное Черное море в Крыму возмутило Билана
Шоу-бизнес
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
00:15
Журналисты не дали прохода Высоцкому из-за Ефремова
Общество Происшествия
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
03:39
Закрытая вечеринка Мадонны попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
00:23
Опубликовано видео тайфуна «Хигос» в Китае
В мире Азия
Военный переворот в Мали попал на видео
00:29
Военный переворот в Мали попал на видео
В мире Армия
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
01:37
Танки и БМП преодолели реку Томь и попали на видео
Армия
Опубликовано видео учений военных инженеров
01:42
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
02:56
Появилось видео новых подробностей дела Ефремова
Общество
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
01:20
Сечин подарил Путину бутыль нефти и попал на видео
Политика
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
01:49
Вертолеты для больных COVID-19 попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение