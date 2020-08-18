Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Белоруссия в огне. Главное

Курорты Испании снова подверглись комендантскому часу из-за Covid

РИА "ФедералПресс"
18 минут назад
Комментарии
Власти приняли решение ввести на курортах Испании комендантский час. Мера коснулась таких мест, как: Коста-дель-Соль, Андалусия, Севилья, Альмерия, Кадис и Гранада, курорт Марбелья и остров Ибица. В основном ограничения относятся к барам и пляжей.
На курортах европейской страны ввели комендантский час
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Как сообщает руководство страны, эта мера не слишком «ущемит» свободу отдыхающих. Также ограничения запрещают курение в общественных местах.
Региональное правительство Андалусии сообщило о том, что нарушителей ждет жесткий штраф, пишет tourprom.
«Наша цель – предотвратить общественные собрания, такие как вечеринки и барбекю, которые могут представлять риск для здоровья населения, и сосредоточить внимание на возможных вспышках», – сообщил мэр Марбельи Анхелес Муньос.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале месяца власти испанского автономного сообщества Кастилия-и-Леон из-за вспышки пандемии решили изолировать город Аранда-де-Дуэро.
Комментарии
В мире,Общество,ФедералПресс,Коста-Дель-Соль,Андалусия,Альмерия,Кадис,Севилья,Испания,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители