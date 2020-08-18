На курортах европейской страны ввели комендантский час

Как сообщает руководство страны, эта мера не слишком «ущемит» свободу отдыхающих. Также ограничения запрещают курение в общественных местах.
Региональное правительство Андалусии сообщило о том, что нарушителей ждет жесткий штраф, пишет tourprom.
«Наша цель – предотвратить общественные собрания, такие как вечеринки и барбекю, которые могут представлять риск для здоровья населения, и сосредоточить внимание на возможных вспышках», – сообщил мэр Марбельи Анхелес Муньос.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале месяца власти испанского автономного сообщества Кастилия-и-Леон из-за вспышки пандемии решили изолировать город Аранда-де-Дуэро.