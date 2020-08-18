Накануне в Киеве госорганизация, занимающаяся отбором конкурсантов на детское Евровидение, отказала в участии в нём 12-летнему ребёнку из-за «российского следа».

Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказала в участии в нацотборе на детское Евровидение 12-летнему сироте из Волынской области Максиму Ткачуку, сославшись на то, что на одном из песенных конкурсов, который проходил в Лондоне, мальчик пел в здании одной из российских организаций.

Напомним, что в марте текущего года этого же ребёнка затравили так называемые украинские активисты за исполнение советской песни "Смуглянка". Теперь "непатриотичного" украинца отстранили от участия в песенном конкурсе и чиновники.

Помимо волны негодования со стороны жителей Украины, своё негативное отношение к инциденту высказали и представители власти. Так, Депутат Верховной Рады Максим Бужанский выразил возмущение на своей странице в Фейсбук:

«Они объясняют свое скотское решение тем, что мальчишка в свое время пел в Лондоне, в здании, принадлежащем какой то российской структуре, оказавшей поддержку конкурсу.

Двенадцать лет пацану, а не додумался проверить договора купли-продажи и аренды лондонского зала…», — написал парламентарий, добавив, что чиновники, принимающие подобные решения, «паразитируют на таких детях и налогоплательщиках».