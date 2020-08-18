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В Киеве не пустили на детское Евровидение сироту, из-за того, что спел в здании, принадлежащем РФ 

Свободная пресса 55 минут назад
Накануне в Киеве госорганизация, занимающаяся отбором конкурсантов на детское Евровидение, отказала в участии в нём 12-летнему ребёнку из-за «российского следа».
Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказала в участии в нацотборе на детское Евровидение 12-летнему сироте из Волынской области Максиму Ткачуку, сославшись на то, что на одном из песенных конкурсов, который проходил в Лондоне, мальчик пел в здании одной из российских организаций.
Напомним, что в марте текущего года этого же ребёнка затравили так называемые украинские активисты за исполнение советской песни "Смуглянка". Теперь "непатриотичного" украинца отстранили от участия в песенном конкурсе и чиновники.
Помимо волны негодования со стороны жителей Украины, своё негативное отношение к инциденту высказали и представители власти. Так, Депутат Верховной Рады Максим Бужанский выразил возмущение на своей странице в Фейсбук:

«Они объясняют свое скотское решение тем, что мальчишка в свое время пел в Лондоне, в здании, принадлежащем какой то российской структуре, оказавшей поддержку конкурсу.

Двенадцать лет пацану, а не додумался проверить договора купли-продажи и аренды лондонского зала…», — написал парламентарий, добавив, что чиновники, принимающие подобные решения, «паразитируют на таких детях и налогоплательщиках».
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Комментарии
В мире , Видео , Шоу-бизнес , Максим Бужанский , Верховная Рада , Киев
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