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Белоруссия в огне. Главное

В Беларуси до конца дня появится альтернативная власть 

Ura.Ru 36 минут назад
Белорусская оппозиция заявила, что создаст альтернативную власть в стране до конца этого дня. Об этом журналистам рассказал представитель штаба объединенной оппозиции.

«Штаб объединенной оппозиции до конца дня намерен завершить формирование координационного совета для трансфера власти в Беларуси», — передает сообщение оппозиционеров telegram-канал ТАСС. Также Ольга Ковалькова, доверенное лицо бывшей кандидатки в президенты Светланы Тихановской, заявила, что она скоро вернется в Беларусь, сообщило «Эхо Москвы».

«Она [Тихановская] не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется», — объяснила Ковалькова.

Состав координационного совета оппозиция представила 17 августа, пишет RT. Кроме того, представитель штаба Тихановской уже рассказала, как оппозиция изменит отношения с Россией в случае прихода к власти.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Ольга Ковалькова , Эхо Москвы , ИТАР-ТАСС
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