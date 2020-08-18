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Дело MH17: кто хочет пропиариться на страшной трагедии 

Алиса Селезнёва 57 минут назад
Дело MH17: кто хочет пропиариться на страшной трагедии
Фото: РИА Новости
Теория о том, что авиакатастрофа малазийского Boeingа в Донбассе была спецоперацией с участием СБУ, не выдерживает критики. Об этом URA.RU заявил политолог Андрей Окара.
«Рамблер» писал, что Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. По версии Объединенной следственной группы, лайнер был сбит «Буком», который в Донбасс привезли из 53-й зенитной ракетной бригады под Курском. В марте в Нидерландах началось судебное разбирательство по делу.
При этом технический авиаэксперт Юрий Антипов высказал мнение, что авиакатастрофа могла быть спланированной спецоперацией, участие в которой принимала СБУ, и суд не хочет признавать настоящего виновника. А украинский блогер Анатолий Шария предположил, что суду был предоставлен обрезанный аудиофайл допроса командира ДНР Игоря Безлера, и он говорит о Су-25, а не о малайзийском Boeing.
Однако политолог Андрей Окара обвинил Антипова и Шария в пытке поднять хайп на этой истории и заработать лайки.

«Доказательства, которые представила СБУ, являются не главными, а дополнительными. Дело строится на массе других доказательств», — подчеркнул он.

Политолог также напомнил, что обычно вокруг резонансных дел возникает множество теорий.
Комментарии
В мире , Происшествия , Игорь Безлер , Андрей Окара , Юрий Антипов , Boeing , СБУ
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