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Белоруссия в огне. Главное

Запад присматривается к белорусской оппозиции 

BFM.RU 49 минут назад
Тихановская не Валенса: Запад присматривается к оппозиции
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в новом видеообращении объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм». На период своего временного правления она обещает освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. С ней уже провели телефонные переговоры лидеры ряда стран. Какие шаги со стороны Запада могут последовать дальше?
Комментарий Георгия Бовта:

С одной стороны, заявления западных лидеров о поддержке идеи новых выборов в Белоруссии и их готовность контактировать с представителями оппозиции, в том числе с провозгласившей себя победительницей Светланой Тихановской, вроде бы подтверждает тезисы Лукашенко о том, что идет «внешнее вмешательство» в дела Белоруссии.

С другой стороны, речь идет о масштабной фальсификации выборов, притом что Белоруссия до недавнего времени претендовала на членство в Совете Европы и является членом ОБСЕ со всеми вытекающими обязательствами по части демократии. С третьей стороны, пока речь идет все же о признании Лукашенко «персоной нон-грата» в Европе, но не о признании Тихановской «избранным президентом», как это произошло в начале года в исполнении ряда западных стран применительно к Венесуэле и лидеру тамошней оппозиции Хуану Гуайдо.

Кстати, Николас Мадуро, который, как казалось в январе, должен был слететь со своего поста со дня на день, до сих пор остается президентом Венесуэлы — свергнуть его ни массовыми протестами, ни с помощью международного давления пока так и не удалось.

К Тихановской пока присматриваются, уж слишком она неожиданный персонаж — без внятной программы, без сколь-либо массовой организации за ее спиной и даже без сколь-либо понятной тактики действий. Первым по телефону с ней переговорил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Затем в правительстве ФРГ подтвердили, что вступали с ней в контакт, однако официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отказался уточнить, на каком уровне это произошло. В данном случае немцы действуют осторожно, в том числе, видимо, исходя из желания лишний раз не провоцировать Москву, которая, разумеется, ни на какие контакты с представителями белорусской оппозиции не идет. Хотя теоретически таковые могли бы послужить поводом для того, чтобы Москве предложить затем и свои посреднические усилия в целях стабилизации ситуации в республике.

Со стороны Запада отбоя от посредников просто нет, при этом именно в странах ЕС могут начать формироваться и уже формируются квазиорганизационные структуры в виде «Фронта спасения» либо же Координационного совета, которые уже вскоре при определенных условиях смогут претендовать на то, чтобы сесть за стол переговоров с властью.

В этом случае, тем более на фоне становящихся все более масштабными забастовок, в Белоруссии может повториться сценарий, отдаленно напоминающий польский времен «Солидарности». С той разницей, что пока в республике нет ничего даже отдаленно напоминающего по силе организации тот профсоюз, не говоря уже о том, что Светлана Тихановская далеко не Лех Валенса.

В свою очередь, Лукашенко по-прежнему пытается предложить свою повестку, проведя встречи на заводах, несмотря на недружественный там прием. Он заявил о готовности править конституцию, после чего, подразумевается, могут состояться уже новые президентские выборы. Сейчас на повторные выборы он идти категорически отказывается.

И заставить его это сделать, пока ему лояльны силовые структуры и правящая элита не ушла в раскол, у оппозиции, похоже, нет особой возможности. Даже если оппозиция будет выходить стотысячными, но мирными демонстрациями хоть каждый день. Вариант с конституционными поправками, надо сказать, обсуждался еще до президентских выборов, а Business FM предвидела такой вариант развития ситуации как определенный рубеж отступления для Лукашенко.

Теоретически поправки к конституции могли бы стать конструктивным и обсуждаемым вариантом транзита власти между властью и оппозицией. Если, в свою очередь, кураторы оппозиции убедят ее в том, что это вполне рабочий вариант. И если вообще еще не слишком поздно для того, чтобы вернуть ситуацию в управляемое русло.

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Комментарии
В мире , Политика , СНГ , Статьи , Светлана Тихановская , Николас Мадуро , Штеффен Зайберт , Георгий Бовт , Хуан Гуайдо , МИД , ЕС , ОБСЕ , Совет Европы , Business FM , Венесуэла
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