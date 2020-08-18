Тихановская не Валенса: Запад присматривается к оппозиции

Затем в правительстве ФРГ подтвердили, что вступали с ней в контакт, однако официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт отказался уточнить, на каком уровне это произошло. В данном случае немцы действуют осторожно, в том числе, видимо, исходя из желания лишний раз не провоцировать Москву, которая, разумеется, ни на какие контакты с представителями белорусской оппозиции не идет. Хотя теоретически таковые могли бы послужить поводом для того, чтобы Москве предложить затем и свои посреднические усилия в целях стабилизации ситуации в республике.