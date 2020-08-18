На стадии предвыборной гонки белорусские оппозиционеры презентовали программу, согласно которой предлагалось оформить границу с Россией , запретить деятельность пророссийских организаций на территории республики, вступить в НАТО , а также обязать образовательные учреждения вести процесс на белорусском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет, показанный в эфире гостелеканала «Беларусь 1». Документ ранее был доступен в Сети, но в настоящее время уже удален.

Программа носила название «Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов». Её придерживалась Светлана Тихановская

Отмечается, что документ, который ранее был доступен в Сети несколько дней назад был удален, но информация, содержащаяся в нем, до сих пор хранится в кэше Google

Эксперты, оценивая программу белорусских оппозиционеров подчеркивают, что практически любой тезис, изложенный в проекте ведет к серьезным экономическим проблемам. По словам аналитика Олега Романова, введение таможенного и пограничного контроля на российско-белорусской границе «уничтожит» товарооборот, который оценивается в 35 миллиардов долларов, а отказ от всех интеграционных договоров будет расценен мировым сообществом как объявление «экономической войны».