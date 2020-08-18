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Белоруссия в огне. Главное

НАТО и граница с РФ: что задумала Тихановская 

Павел Тиунов 21 минуту назад
На стадии предвыборной гонки белорусские оппозиционеры презентовали программу, согласно которой предлагалось оформить границу с Россией, запретить деятельность пророссийских организаций на территории республики, вступить в НАТО, а также обязать образовательные учреждения вести процесс на белорусском языке, сообщает РИА Новости со ссылкой на сюжет, показанный в эфире гостелеканала «Беларусь 1». Документ ранее был доступен в Сети, но в настоящее время уже удален.
Программа носила название «Проект реформ для единого кандидата в президенты от сторонников перемен и независимых экспертов». Её придерживалась Светлана Тихановская.
Отмечается, что документ, который ранее был доступен в Сети несколько дней назад был удален, но информация, содержащаяся в нем, до сих пор хранится в кэше Google.
Эксперты, оценивая программу белорусских оппозиционеров подчеркивают, что практически любой тезис, изложенный в проекте ведет к серьезным экономическим проблемам. По словам аналитика Олега Романова, введение таможенного и пограничного контроля на российско-белорусской границе «уничтожит» товарооборот, который оценивается в 35 миллиардов долларов, а отказ от всех интеграционных договоров будет расценен мировым сообществом как объявление «экономической войны».
Ранее, как сообщал «Рамблер», главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале письмо от представителя Светланы Тихановской Марии Колесниковой, в котором говорится, что белорусские оппозиционеры, если придут к власти, намерены налаживать отношения с Кремлем. Доверенное лицо политика подчеркнула, что в последнее время российско-белорусское сотрудничество омрачают конфликты из-за политики президента Александра Лукашенко.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Алексей Венедиктов , Александр Лукашенко , Мария Колесникова , Google , НАТО , РИА Новости , Эхо Москвы
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