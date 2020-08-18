Кандидат на пост в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не планирует возвращаться на территорию страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ее доверенное лицо Ольга Ковалькова выразила надежду и уверенность в том, что Тихановская "в ближайшее время" вернется на территорию Белоруссии.

"И я уверена, что ей здесь сейчас ничего не угрожает", — добавила Ковалькова.

Ранее после проведенных в стране выборов Тихановская покинула Белоруссию и уехала в Литву в целях безопасности.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.