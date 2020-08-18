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Белоруссия в огне. Главное

Диписточник опроверг отставку главы МИД Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Диписточник опроверг отставку главы МИД Белоруссии
Фото: ТАСС
Информация об отставке главы МИД Белоруссии Владимира Макея, появившаяся в соцсетях и ряде СМИ, не соответствует действительности, сообщил дипломатический источник в Минске.

«Это фейк. Владимир Макей на рабочем месте и плотно работает», — сообщил источник ТАСС.

«Министр работает. Сегодня проведет телефонные переговоры с зарубежными коллегами», — подтвердил пресс-секретарь дипведомства Анатолий Глаз.
Накануне в ряде социальных сетей распространилась информация о том, что Макей якобы написал заявление об отставке на фоне реакции западных стран на ситуацию в Белоруссии.
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В мире , Белоруссия в огне , Владимир Макей , Анатолий Глаз , МИД , ИТАР-ТАСС , Минск
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