Диписточник опроверг отставку главы МИД Белоруссии 

«Это фейк. Владимир Макей на рабочем месте и плотно работает», — сообщил источник ТАСС.

«Министр работает. Сегодня проведет телефонные переговоры с зарубежными коллегами», — подтвердил пресс-секретарь дипведомства Анатолий Глаз

Накануне в ряде социальных сетей распространилась информация о том, что Макей якобы написал заявление об отставке на фоне реакции западных стран на ситуацию в Белоруссии.