Лукашенко отметил, что в соцсетях недавно появились видеофейки о переброске военной техники из России в Белоруссию.

« [Создатели фейков — прим.ред.] берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются», — заявил он.

По его словам, на тех видео — белорусские БТР, а не российские, двигавшиеся к западной границе. БЕЛТА отмечает, что несколько дней назад Лукашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно для «защиты суверенитета, независимости и государственной границы».

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет», — заключил Лукашенко.

Как сообщал «Рамблер», 15 августа на фоне протестов Лукашенко обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным

После этого разговора Лукашенко заявил, что РФ «при первом запросе» поможет Белоруссии обеспечить безопасность в случае внешних военных угроз.

Он напомнил, что у Белоруссии есть договор с Россией в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).