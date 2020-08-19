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Белоруссия в огне. Главное

Лукашенко сделал заявление о «российских войсках» 

Мария Иванова и ещё 21 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет иностранных войск и российской военной техники. Об этом сообщает БЕЛТА.
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Лукашенко отметил, что в соцсетях недавно появились видеофейки о переброске военной техники из России в Белоруссию.

« [Создатели фейков — прим.ред.] берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются», — заявил он.

По его словам, на тех видео — белорусские БТР, а не российские, двигавшиеся к западной границе. БЕЛТА отмечает, что несколько дней назад Лукашенко поручил перебросить десантников из Витебска в Гродно для «защиты суверенитета, независимости и государственной границы».

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет», — заключил Лукашенко.

Как сообщал «Рамблер», 15 августа на фоне протестов Лукашенко обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.
После этого разговора Лукашенко заявил, что РФ «при первом запросе» поможет Белоруссии обеспечить безопасность в случае внешних военных угроз.
Он напомнил, что у Белоруссии есть договор с Россией в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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В мире , Армия , Видео , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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